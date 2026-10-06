Mordversuch in Wien ++ 85-Jährige vergewaltigt

Ein Schnuppertag bei einer Reinigungsfirma endete Mitte September in Wien-Wieden blutig. Ein 22-jähriger Syrer wurde festgenommen. Außerdem: Eine 85-jährige Frau soll in der Nacht auf dem Heimweg vom Wiener Hauptbahnhof Opfer einer Vergewaltigung geworden sein. Die Sendung wird moderiert von Tanja Pfaffeneder.