Mordversuch in Wien ++ 85-Jährige vergewaltigt

Ein Schnuppertag bei einer Reinigungsfirma endete Mitte September in Wien-Wieden blutig. Ein 22-jähriger Syrer wurde festgenommen. Außerdem: Eine 85-jährige Frau soll in der Nacht auf dem Heimweg vom Wiener Hauptbahnhof Opfer einer Vergewaltigung geworden sein. Die Sendung wird moderiert von Tanja Pfaffeneder.
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