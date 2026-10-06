Land und Sozialpartner: „Mehr Tun statt Reden“

Landesvize Martin Gruber: „Diese Thematik kann nicht isoliert betrachtet werden. Es braucht einen koordinierten Ansatz, der auch bereits vorhandenes Potenzial nutzt.“ Im Mittelpunkt stand dabei auch, wie Einzelpersonen länger im Arbeitsmarkt bleiben können und Langzeitarbeitslose wieder in das Berufsleben integriert werden können.„Auch das Konzept eines degressiven Arbeitslosengeldes, bei dem die finanzielle Unterstützung mit der Zeit sinkt, könnte ein möglicher Schritt sein“, sagt Gruber.