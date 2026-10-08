Bruno Max prägt das Stadttheater Mödling seit 1996

In seiner 30. Saison im Stadttheater Mödling lässt sich Intendant Bruno Max etwas Besonderes einfallen: Die Sonderreihe „Stadttheater Frontal“.
Mit dem Stück „Elling“ startet Bruno Max in seine 30. Saison im Stadttheater Mödling. Im Vorwort zur ersten Programm-Aussendung spricht er auch die enge finanzielle Situation für Theater und Kultur an. Er verspricht aber auch: „Mit dem (etwas) weniger machen wir mehr und noch wilderes Theater!“ So wird es ab heuer zusätzlich zu den acht regulären Stücken (drei davon von Max inszeniert) die Sonderreihe „Stadttheater Frontal“ geben – im kleineren, intimeren Rahmen und mit kontroversiellen oder sensiblen Themen. Man darf gespannt sein. Auftakt ist am 30. Oktober mit „Blackbird“, einem „knallhartem Psycho-Duell“, bei dem es um Pädophilie geht. Inszeniert wird es von Anselm Lipgens,
Ganzjährige Saison in Mödling
Das Besondere am Stadttheater ist, dass es eines der wenigen Häuser im Land NÖ ist, das ganzjährig bespielt wird. In der Vorsaison sorgten bei den zehn Eigenproduktionen über 13.000 Zuseher für eine Auslastung von rund 86 Prozent. Mit den vielen Gastproduktionen sowie dem komplett ausverkauften Theater im Bunker waren rund 19.000 Personen im Stadttheater oder bei einer seiner Produktionen. „Theater ist immer auch Gemeinschaft“, sagt es Bruno Max da so passend.
Zahlen ohne Bargeld erstmals möglich
Ebenfalls neu und für viele Besucher vermutlich eine Erleichterung ist, dass ab sofort auch bargeldlos mittels Bankomatkassa bezahlt werden kann. Noch unkomplizierter geht es mit einem der zahlreichen Abos.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.