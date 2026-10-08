Bruno Max prägt das Stadttheater Mödling seit 1996

Mit dem Stück „Elling“ startet Bruno Max in seine 30. Saison im Stadttheater Mödling. Im Vorwort zur ersten Programm-Aussendung spricht er auch die enge finanzielle Situation für Theater und Kultur an. Er verspricht aber auch: „Mit dem (etwas) weniger machen wir mehr und noch wilderes Theater!“ So wird es ab heuer zusätzlich zu den acht regulären Stücken (drei davon von Max inszeniert) die Sonderreihe „Stadttheater Frontal“ geben – im kleineren, intimeren Rahmen und mit kontroversiellen oder sensiblen Themen. Man darf gespannt sein. Auftakt ist am 30. Oktober mit „Blackbird“, einem „knallhartem Psycho-Duell“, bei dem es um Pädophilie geht. Inszeniert wird es von Anselm Lipgens,