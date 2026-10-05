Paukenschlag bei SPÖ, Pickerl-Regeln und Unwetter

Andreas Babler zieht sich als SPÖ-Chef zurück – allerdings mit etwas Anlauf. Bis Jahresende bleibt er noch im Amt, danach soll Markus Marterbauer übernehmen. Und: : Neue Regeln für Auto-und E-Scooter-Fahrer: Beim Pickerl ändern sich die Intervalle, bei E-Scootern stehen weitere Verschärfungen im Raum. Außerdem: Heftige Regenfälle und Gewitter verwüsten die griechische Insel Kreta. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.