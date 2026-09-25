„Trump glaubt, er steht über den Gesetzen“

Eskalation im Weißen Haus: Nach dem Ausschluss kritischer US-Medien wie CNN bezeichnet Kampagnenberater Yussi Pick bei krone.tv die Aktion als gefährliche Machtdemonstration Donald Trumps. „Er glaubt, er steht über den Gesetzen“, so der US-Kenner. Eineinhalb Monate vor den Midterms im November spitzt sich der Wahlkampf langsam zu und dass Trump den Wahlprozess seit Jahren torpediert, hinterlässt Spuren: Laut Umfragen vertrauen nur noch 34 Prozent der Amerikaner den Wahlergebnissen. Mehr dazu im Video oben!
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