„KRONE ZU MITTAG“

Spionagealarm, ORF-Wirbel und Sonnenfinsternis

Krone zu Mittag Clips
13.08.2026 13:45
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Spionage-Alarm beim Bundesheer: 21 mutmaßliche russische Agenten sollen in Wien aktiv gewesen sein! Jetzt sucht das Verteidigungsministerium nach möglichen Kontakten zu Soldaten. UND: Verwirrung im ORF: Die Staatsanwaltschaft stellt klar, das angebliche Ermittlungsverfahren gegen zwei Ex-ORF-Chefs wurde gar nicht eingeleitet. Außerdem: Spektakuläre Bilder vom Himmel, denn nach der gestrigen partiellen Sonnenfinsternis zogen zahlreiche Sternschnuppen über Österreich. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Sasa Schwarzjirg.

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