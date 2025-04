Linzer Höhenflüge fürs Herz: Flirten mit Aussicht

Männer bekamen kalte Füße

Was zunächst nach einem Männerüberschuss aussah, drehte sich am Ende überraschend: Einige der Herren bekamen offenbar kalte Füße, sodass letztlich sogar die Damen etwas in der Mehrzahl waren – beste Voraussetzungen für spontane Gespräche, Lacher und vielleicht sogar die erste kleine Jahrmarkt-Romanze. Genug Zeit für einen ersten charmanten EindruckIn gemütlicher Atmosphäre nahmen die Damen Platz in den Gondeln, während die Herren alle fünf Minuten von Kabine zu Kabine wechselten. Fünf Minuten pro Date – genug Zeit für einen charmanten ersten Eindruck, ein gemeinsames Lächeln und vielleicht die Verabredung für ein Wiedersehen.