Wenn Theater der digitalen Gegenwart nachspürt

Das Kosmos Theater realisiert mit seiner nächsten Produktion erneut eine Uraufführung mit starkem Gegenwartsbezug. „Was sind wir für Tage“ von Milena Michalek hat am 10. April Premiere.
Wie funktionieren wir in einer Welt, die von andauernder, oft auch misslingender Kommunikation geprägt ist? Und wie lässt sich Gemeinschaft noch – oder wieder neu – denken in einer Gesellschaft, die immer weiter auseinanderdriftet? Mit „Was sind wir für Tage“ schaffen Milena Michalek und ihr Ensemble am Kosmos Theater einen Bühnenraum, in dem diese Fragen nicht beantwortet, sondern gemeinsam durchgespielt werden. Premiere der Produktion ist am 10. April.
Vom Check-in zum Abchecken
Ausgangspunkt des Stücks ist ein scheinbar beiläufiges Verb: checken. Der seit den 1980er-Jahren im Deutschen verbreitete Anglizismus wird in seinen unterschiedlichen Bedeutungen untersucht – vom sozialen „Check-in“ als Praxis des gemeinsamen Ankommens über Kontrollpunkte und Organisationslogiken bis hin zum Aus- und Abchecken im Flirt. Auch die körperlichen Dimensionen des „Checks“, etwa als Rempeln im Sport oder als abbremsende Bewegung, werden mitgedacht. So wird „checken“ zur Chiffre einer Gegenwart, in der Nähe, Kontrolle und Abgleich permanent ineinandergreifen.
Diese Vorgänge verbinden sich in drei Bildern: Sie erzählen von Einsamkeitserfahrungen, von Versuchen des Zueinanderfindens, die immer wieder von kleinen Störungen und Missverständnissen unterbrochen werden, und von einem Freundschafts-Ritual in einer nahen Zukunft.
Kollektive Arbeit
In „Was sind wir für Tage“ ist bereits die sechste Produktion Michaleks am Kosmos Theater. Ihre Arbeiten entstehen im kollektiven Prozess, in dem Schreiben und Proben ineinandergreifen. Theater begreift sie als soziale Angelegenheit, als „großes Gespräch“, in dem Vertrauen, Reibung und gemeinsame Aufmerksamkeit zentrale Voraussetzungen sind. So wird die Bühne zum Ort einer Versuchsanordnung: Wie können wir einander begegnen – und immer wieder neu einchecken?
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