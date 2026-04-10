Wenn Theater der digitalen Gegenwart nachspürt

Wie funktionieren wir in einer Welt, die von andauernder, oft auch misslingender Kommunikation geprägt ist? Und wie lässt sich Gemeinschaft noch – oder wieder neu – denken in einer Gesellschaft, die immer weiter auseinanderdriftet? Mit „Was sind wir für Tage“ schaffen Milena Michalek und ihr Ensemble am Kosmos Theater einen Bühnenraum, in dem diese Fragen nicht beantwortet, sondern gemeinsam durchgespielt werden. Premiere der Produktion ist am 10. April.