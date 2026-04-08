Scharfe Kritik an Zuständen in Gefängnissen

Ein Bericht der Volksanwaltschaft zeigt dramatische Zustände in Österreichs Gefängnissen: In vielen Haftanstalten sitzen Häftlinge bis zu 23 Stunden täglich in überfüllten Zellen, die Betreuung durch Justizpersonal und Psychiater ist massiv unzureichend. Volksanwältin Gaby Schwarz spricht von einem „System am Limit“. Besonders kritisch sei die Versorgung psychisch kranker Insassen, deren Suizidrisiko steigt. Sie fordert das Bundesministerium für Justiz dringend zu mehr Personal, besseren Arbeitsbedingungen und engerer Kooperation mit Psychiatrien auf. Mehr Infos sehen Sie im Video oben!