Schimmel-Horror im Wiener Gemeindebau

Dicke, schwarze Flecken an den Wänden und die ständige Angst um die Gesundheit der Kinder: Im Karlheinz-Hora-Hof in Wien-Leopoldstadt schlagen die Bewohner Alarm. Seit Jahren kämpfen viele mit massivem Schimmelbefall. Doch statt Hilfe von der Stadt oder Wiener Wohnen zu bekommen, hören die Mieter meist nur: „Sie lüften falsch.“ Wie das Nachrichtenmagazin „BLICKWECHSEL“ bei SERVUS TV (Donnerstag, 20:15 Uhr) berichtet, schieben die Behörden die Verantwortung komplett auf die Betroffenen ab, während Experten vor schweren gesundheitlichen Schäden warnen.