Alltag im Sudan: Sexualisierte Gewalt, Hungersnot

Der Sudan versinkt in einer der größten humanitären Katastrophen der Gegenwart. Millionen Menschen sind auf der Flucht, ganze Regionen liegen in Trümmern und internationale Hilfe reicht kaum aus. „Es ist tatsächlich eine der größten Katastrophen der Welt“, so Jürgen Hörl vom roten Kreuz. Im Interview zeichnet er ein erschütterndes Bild von der Lage vor Ort.