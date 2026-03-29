Former ORF Star Accused of Abuse

Sophie H. (name changed by the editors) remained silent for a long time. Too long, as she now realizes. What happened to her as a young girl has haunted her her entire life. For many years, only subconsciously, as she now understands. But since 2023, with an intensity she never thought possible. For there, she came close to the man from 1985—for the first time in nearly four decades—to within less than a meter. This chance encounter in a Viennese pizzeria—she walked in, he walked out, she greeted him, he looked at her for a long time, astonished—has shaken her to her core once again.