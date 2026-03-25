Das Pannoneum war zu Gast im Hotel Imperial

Wie der Hintergrund eines Hotels der Luxus-Kategorie abläuft, schaute sich eine Klasse aus Neusiedl am See an.
Einen Ausflug in die Welt hinter den Kulissen von „Reich und Schön“ machte die Klasse 3 CW des Pannoneums in Neusiedl am See. Im traditionsreichen Hotel Imperial in Wien konnten sie sich einen Überblick verschaffen, wie das Management einer Nobelherberge funktioniert.
Einblicke in Hotellerie
Im mit fünf Sternen Superior dekorierten Hotel stiegen in der Vergangenheit viele berühmte Persönlichkeiten, wie etwa Queen Elizabeth II. von England, US-Präsident John F. Kenndy, Walt Disney oder der „King of Pop“ Michael Jackson ab. Der Service und die Aufmerksamkeit für diese Klientel bewegen sich auf höchstem Niveau. Die Schülerinnen und Schüler erhielten bei ihrer Exkursion Einblicke in diesen Bereich der Spitzen-Hotellerie.
Organisation miterleben
Den unvergesslichen Aufenthalt managen Von der Organisation der Abläufe über den Gästeservice bis hin zu den verschiedenen Abteilungen wurde alles erklärt und gezeigt. Die angehenden Hotelfach-Experten konnten dabei miterleben, wie wichtig perfekte Betriebsorganisation für ein unvergessliches Gästeerlebnis ist.
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