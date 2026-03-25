Das Pannoneum war zu Gast im Hotel Imperial

Einblicke in Hotellerie

Im mit fünf Sternen Superior dekorierten Hotel stiegen in der Vergangenheit viele berühmte Persönlichkeiten, wie etwa Queen Elizabeth II. von England, US-Präsident John F. Kenndy, Walt Disney oder der „King of Pop“ Michael Jackson ab. Der Service und die Aufmerksamkeit für diese Klientel bewegen sich auf höchstem Niveau. Die Schülerinnen und Schüler erhielten bei ihrer Exkursion Einblicke in diesen Bereich der Spitzen-Hotellerie.