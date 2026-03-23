Vergleichbares Klima liegt 800.000 Jahre zurück

Ozeane sind mit Abstand die größten Energiespeicher

Mehr als 91 Prozent der überschüssigen Energie würden in den Ozeanen gespeichert. Die Erwärmungsrate der Meere habe sich zwischen den Perioden 1960 bis 2005 und 2005 bis 2025 mehr als verdoppelt. Fünf Prozent der überschüssigen Energie würden in Böden gespeichert, gut drei Prozent gingen in die Eisschmelze. Nur ein Prozent gehe in den Temperaturanstieg an der Erdoberfläche.