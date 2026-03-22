Eingetaucht in die Wunderwelt des Wassers

Geschulter Gaumen und sensorisches Feingefühl

Während wir daheim nicht vor die Wahl gestellt werden, welches Wasser aus dem Wasserhahn wir trinken sollen, treten vor dem Supermarktregal Fragen auf. Beim Mineralwasser nach Sympathie gehen? Auf den Preis achten? Oder gar einen Blick auf die Inhaltsstoffe werfen, die auf dem Etikett ausgewiesen sind? „Unbedingt“, sagt Gerlinde Mock, studierte Ernährungs- und Gesundheitspädagogin und ausgebildete Wasser-Sommelière. Die Steirerin analysiert mit geschultem Gaumen, sensorischem Feingefühl und fundiertem Fachwissen die geschmacklichen und texturalen Eigenschaften von Wasser und kommt zum Schluss: „Jedes Mineral- oder Heilwasser schmeckt aufgrund der jeweils einzigartigen Mineralstoffzusammensetzung unvergleichlich.“