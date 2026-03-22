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Eingetaucht in die Wunderwelt des Wassers

Burgenland
22.03.2026 13:00
Wasser-Sommelière Gerlinde Mock: „Jedes Mineralwasser schmeckt unvergleichlich.“
Wasser-Sommelière Gerlinde Mock: „Jedes Mineralwasser schmeckt unvergleichlich.“(Bild: Jagoschuetz Laura)
Porträt von Harald Schume
Von Harald Schume

Salzig, bitter oder süßlich: Eine Ernährungspädagogin hat sich auf den Geschmack und die Wirkung von Mineralwasser spezialisiert.

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Seit 1993 wird am 22. März der Weltwassertag begangen, an dem auf die zentrale Bedeutung von Wasser für Mensch, Natur und nachhaltige Entwicklung aufmerksam gemacht und erinnert werden soll, dass sauberes Wasser für viele Menschen keine Selbstverständlichkeit ist.

Darüber zerbricht man sich in unseren Breiten nicht den Kopf. Wir lassen die Badewanne volllaufen, betätigen die Klospülung, werfen die Waschmaschine an – mit Trinkwasser, das im Überfluss vorhanden ist: Im Burgenland werden von jedem Einwohner im Schnitt 150 Liter pro Tag verbraucht.

Geschulter Gaumen und sensorisches Feingefühl
Während wir daheim nicht vor die Wahl gestellt werden, welches Wasser aus dem Wasserhahn wir trinken sollen, treten vor dem Supermarktregal Fragen auf. Beim Mineralwasser nach Sympathie gehen? Auf den Preis achten? Oder gar einen Blick auf die Inhaltsstoffe werfen, die auf dem Etikett ausgewiesen sind? „Unbedingt“, sagt Gerlinde Mock, studierte Ernährungs- und Gesundheitspädagogin und ausgebildete Wasser-Sommelière. Die Steirerin analysiert mit geschultem Gaumen, sensorischem Feingefühl und fundiertem Fachwissen die geschmacklichen und texturalen Eigenschaften von Wasser und kommt zum Schluss: „Jedes Mineral- oder Heilwasser schmeckt aufgrund der jeweils einzigartigen Mineralstoffzusammensetzung unvergleichlich.“

Dazu sei angemerkt: Mineralwasser ist stets von ursprünglicher Reinheit. Es stammt aus unterirdischen, vor Verunreinigung geschützten Quellen und darf auf dem Weg in die Flasche keinesfalls verändert werden.

Mineralwasser als Speisenbegleiter
Je nachdem, welche Mineralstoffe enthalten sind, kann Wasser salzig, leicht bitter oder sogar süßlich rüberkommen. „Somit kann man es gezielt nach Geschmack und Wirkung im täglichen Leben einsetzen“, sagt Gerlinde Mock. Etwa in der Spitzengastronomie, wo bereits etliche Restaurantbetreiber die Möglichkeit nutzen, Mineralwässer vor, bei und nach dem Essen als Speisenbegleiter zu empfehlen.

Noch eine private Frage: Haben Sie schon das perfekte Mineralwasser gefunden, damit die weiße Mischung noch besser schmeckt?

Info:
www.gerlindemock.at

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