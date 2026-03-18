Video shows brutal gondola crash in Switzerland

The online edition of the daily newspaper “Blick” published a video submitted by a reader: It reportedly shows the gondola in question plummeting down a snow-covered slope (see X-post below). According to reports, it was very windy in the area at the time of the accident. An eyewitness described the scene as follows: “It was very windy. Then there was a jolt where the cable moved.” At that moment, the cable snapped and the cabin crashed.