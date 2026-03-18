Passenger dead
Video shows brutal gondola crash in Switzerland
A gondola has crashed in the Swiss ski resort of Engelberg-Titlis (Canton of Obwalden). Eyewitness videos are currently circulating on social media. One person is reported to have been fatally injured.
The online edition of the daily newspaper “Blick” published a video submitted by a reader: It reportedly shows the gondola in question plummeting down a snow-covered slope (see X-post below). According to reports, it was very windy in the area at the time of the accident. An eyewitness described the scene as follows: “It was very windy. Then there was a jolt where the cable moved.” At that moment, the cable snapped and the cabin crashed.
There are also images of the crashed gondola and an emergency medical team apparently performing CPR on the injured person. Mountain rescuers “tried to revive a person for at least 30 minutes,” reports “Blick,” describing the “shocking sight” witnessed by an eyewitness.
Police hold press conference
At the 3 p.m. press conference regarding the accident, police announced that there had been only one person in the crashed cabin. Despite all efforts, the victim succumbed to their injuries. Further details regarding the victim’s identity would follow later. The other gondolas had to be evacuated. “The evacuation is not yet complete,” they added. The investigation is currently in full swing.
The Engelberg ski resort is located south of Lake Lucerne at an altitude of just under 3,000 meters. The Engelberg valley station is located at just over 1,000 meters.
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