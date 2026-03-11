Champions League
Bodø/Glimt opens the door to the quarterfinals
The fairy tale continues! Bodø/Glimt won 3-0 at home against Sporting Lisbon on Wednesday, opening the door to the UEFA Champions League quarterfinals.
The Norwegians, who had already eliminated last year's finalists Inter Milan in the intermediate round, continued their winning streak against the Portuguese champions. After recent 3-1 home wins against ManCity and Inter, this time there was even a confident 3-0 victory to celebrate on the artificial turf north of the Arctic Circle.
Promotion within reach
Sondre Brunstad Fet scored from the penalty spot (32'), Ole Didrik Blomberg (45'+1) and Kasper Högh (71') scored the goals – putting the quarterfinals against the winner of Arsenal and Leverkusen within reach.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
