Judo-Lady wird in Paris von „Edelfan“ angefeuert

„Das sportliche Niveau hätte ich nach meinen Verletzungen jetzt wieder. Am Ende ist mir einfach die Zeit ausgegangen, um die Qualifikation für Olympia in Paris zu schaffen“, weiß Ländle-Judoka Laurin Böhler. Dennoch wird der 29-jährige Schwarzacher am Sonntag in die französische Hauptstadt aufbrechen – um Lebensgefährtin Lubjana „Lulu“ Piovesana die Daumen zu drücken. „Bei Wettkämpfen, an denen ich selbst teilnehme und eine Akkreditierung habe, bin ich natürlich ganz nahe an ihr dran“, erzählt Laurin. „Was aber gar nicht immer von Vorteil sein muss.“