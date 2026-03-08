Gstrein among the leaders, McGrath leads at the break

After the first slalom run in Kranjska Gora, Atle Lie McGrath is in the lead. Lucas Braathen is currently in second place (+0.17 seconds), with Belgium's Armand Marchand surprising everyone in third (+0.55 seconds). Fabio Gstrein is the best ÖSV skier in fifth place (+0.62 seconds) and has every chance of a podium finish.