Historischem Gebäude wird wieder Leben eingehaucht

Zum Arbeiten und Wohnen

Der Kremser Bürgermeister und Bauunternehmer Gottfried Kogler hat sich der Sache angenommen und schafft damit für gleich mehrere Unternehmen einen Firmensitz. „Im Erdgeschoss zieht die Versicherung Grazer Wechselseitige mit Alexander Possegger ein. Auch Räume für verschiedene Kosmetikangebote von Anna Unterrainer und Martina Leitner werden dort zu finden sein“, so Kogler. Im zweiten Stock werden Büroräume geschaffen. Und im Obergeschoss ist Platz für drei bis vier Wohnung. „Interessierte können jetzt noch mitwirken und ihre eigenen vier Wände mitplanen“, sagt er.