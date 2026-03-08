Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wohnen und Arbeiten

Historischem Gebäude wird wieder Leben eingehaucht

Kärnten
08.03.2026 14:00
Gottfried Kogler (am Foto links) mit Sohn Christian und Mitarbeitern heimischer Firmen im ...
Gottfried Kogler (am Foto links) mit Sohn Christian und Mitarbeitern heimischer Firmen im Gmünder Jägerhaus, das unter Denkmalschutz steht.(Bild: Elisa Aschbacher)
Porträt von Elisa Aschbacher
Von Elisa Aschbacher

Platz fürs Wohnen und für regionale Unternehmer wird mitten am Hauptplatz in Gmünd geschaffen. Auch das Bundesdenkmalamt zeigt sich erfreut über das Projekt. 

0 Kommentare

Ein historisches Gebäude in der Künstlerstadt Gmünd erlebt Neues – und zwar das Jägerhaus direkt am Hauptplatz.

Zum Arbeiten und Wohnen
Der Kremser Bürgermeister und Bauunternehmer Gottfried Kogler hat sich der Sache angenommen und schafft damit für gleich mehrere Unternehmen einen Firmensitz. „Im Erdgeschoss zieht die Versicherung Grazer Wechselseitige mit Alexander Possegger ein. Auch Räume für verschiedene Kosmetikangebote von Anna Unterrainer und Martina Leitner werden dort zu finden sein“, so Kogler. Im zweiten Stock werden Büroräume geschaffen. Und im Obergeschoss ist Platz für drei bis vier Wohnung. „Interessierte können jetzt noch mitwirken und ihre eigenen vier Wände mitplanen“, sagt er.

Das Jägerhaus am Hauptplatz von Gmünd wird neu belebt.
Das Jägerhaus am Hauptplatz von Gmünd wird neu belebt.(Bild: Elisa Aschbacher)

Anfang Juli soll das Erdgeschoss dann bezugsbereit sein. Den ersten Stock will man in den Sommermonaten fertiggestellt haben. „Die Wohnungen sollen alle bis Ende des Jahres bzw. Anfang 2027 bezugsfertig sein“, erzählt der „Kogler Holzbau“-Chef vom anvisierten Zeitplan.

Leerstand gefüllt, historische Bausubstanz erhalten
Erfreut über die Umsetzung des Großprojektes zeigt sich nicht nur der Gmünder Stadtchef Claus Faller, denn immerhin werden Leerstände gefüllt, Wohnraum und Platz für Firmen geschaffen; sondern auch das Bundesdenkmalamt: „Dass das besondere Haus, das aus einem mittelalterlichen Kern besteht, aufgewertet wird, ist auf jeden Fall ein Gewinn für alle Beteiligten“, ist Landeskonservator Gorazd Živkovič von dem Projekt begeistert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
08.03.2026 14:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Wirtschafts-Duell
Polit-Bilanz: „Zu viel PR, zu wenig Umsetzung“
IS-Anhänger verurteilt
Messerangriff am Holocaust-Mahnmal: 13 Jahre Haft
Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
287.291 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
283.586 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
254.208 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Innenpolitik
Babler übersteht mit 81,5 Prozent die rote Prüfung
2738 mal kommentiert
Ein Wahlergebnis, das Andreas Babler kurz aufatmen lässt.
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
2192 mal kommentiert
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Iran-Angriff auf Zivilisten ++ Explosion in Oslo
1294 mal kommentiert
Mehr Kärnten
Wohnen und Arbeiten
Historischem Gebäude wird wieder Leben eingehaucht
Helikopter-Einsatz
Paragleiter (57) stürzte 15 Meter in die Tiefe
Billard
Jasmin Ouschan verteidigt ihren 8-Ball-EM-Titel!
Bücher von Frauen
Sieben starke, kluge und kämpferische Stimmen
Landwirtschaft
Warum die weibliche Hand am Bauernhof wichtig ist
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf