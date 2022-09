Billy Idol: Im Durchschnitt liegt die Punk-Kraft

Die blonde Stachelmähe steht akkurat nach oben, der Körper ist nicht mehr taufrisch, aber drahtig und die Lederjacke sitzt angegossen wie eine zweite Haut - wie schon Mick Jagger und Iggy Pop in den letzten Monaten, beweist Montagabend auch Billy Idol, dass Rock’n’Roll-Pensionäre sich in ihrem angehenden Lebenswinter nicht gerne vor dem wärmenden Kaminofen am Earl Grey laben, sondern mit einem intensiven Fitnessprogramm und viel Liebe zum Tun lieber ordentlich die Sau rauslassen. Den mehr als 3.200 Fans in einem fast ausverkauften Wiener Gasometer gefällt das ebenso, auch wenn der mittlerweile 66-Jährige gerade am Anfang schwer zu kämpfen hat. Einerseits mit dem Sound, andererseits mit seiner Stimme. Der eröffnende Kultklassiker „Dancing With Myself“ von seiner einstigen London-Punk-Band Generation X gerät leider gar dünn, beim bekannten „Cradle Of Love“ machen sich bei einigen Anwesenden erste Sorgenfalten breit, wie das denn nun weitergehen würde.