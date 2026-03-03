Campus Pinkaboden: „Plan B“ wird jetzt gesucht

„Zusammenarbeit richtiger Weg“

Laut dem Bildeiner Bürgermeister Emmerich Zax (ÖVP) müsse dafür „das Projekt zuerst überarbeitet werden, um mit den Kosten herunterzukommen“. Gemeinsam könne man aber etwas Attraktives schaffen. „Wir hatten zuletzt explodierende Ausgaben für die Kinderbetreuung. Da ist die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden sicher der richtige Weg, um das zu bewältigen“, meint Zax.