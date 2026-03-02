Double Olympic champion
“Body takes its toll”: Season over for Brignone!
Italian skiing star Federica Brignone is ending her season after her sensational win of two gold medals at the Winter Olympics in Cortina and the World Cup in Soldeu (Andorra) last weekend.
"I think I've demanded a lot from my body over the past few months," the 35-year-old announced on social media on Monday. This means she will not be competing in this week's races in Val di Fassa.
"Body takes its toll"
"I tried to continue the season, but now my body is taking its toll. That's why I'm using the end of the season to take a break. And then I'll continue my rehabilitation as best I can, which was of course severely limited during this time in order to achieve the miracle we accomplished," Brignone explained.
She suffered a serious injury to her left knee in a fall at the national championships last April and is still struggling with the after-effects.
