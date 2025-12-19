Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Umbruch bei Spitälern

Gesundheitsplan beschlossen, der Widerstand bleibt

Steiermark
19.12.2025 16:02
Das LKH Bad Aussee wird zu einem Zentrum für ältere Menschen und verfügt künftig nur noch über ...
Das LKH Bad Aussee wird zu einem Zentrum für ältere Menschen und verfügt künftig nur noch über eine internistische Ambulanz.(Bild: Christian Jauschowetz)

Ein Jahr und einen Tag nach der Angelobung von Blau-Schwarz in der Steiermark fiel am Freitag der bisher umstrittenste Beschluss: Der Regionale Strukturplan Gesundheit 2030 (RSG) kann in Kraft treten. Er bringt einige Umwälzungen mit sich.

0 Kommentare

Genau genommen war es die Landes-Zielsteuerungskommission, die das Vorhaben einstimmig absegnete. Vorangegangen waren ein verworfener Plan A zum Leitspital in Stainach und Proteste gegen die geplanten Neuerungen in der Spitalslandschaft. Die finale Fassung des Plans, der nun mit 1. Jänner in Kraft tritt, enthält alle bekannten Eckpunkte, die leise Hoffnung von Opposition und lokalen Initiativen, dass einzelne „Giftzähne“ in letzter Sekunde gezogen werden könnten, hat sich nicht erfüllt.

Abteilungen abgezogen, Standorte erhalten
So wird das LKH Bad Aussee zu einem Zentrum für Senioren – mit Akutgeriatrie und Remobilisation, aber nur noch einer internistischen Ambulanz. Bad Radkersburg verliert die Orthopädie, die nach Deutschlandsberg verlagert wird.

Zitat Icon

Dieser Plan stellt die Interessen der Patienten in den Mittelpunkt, sichert eine wohnortnahe Versorgung und den Zugang zu moderner Spitzenmedizin.

Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP)

Bild: Christian Jauschowetz

Die Regierung war nach dem Beschluss bemüht, die positiven Effekte hervorzukehren: Der RSG solle eine Balance zwischen wohnortnaher Versorgung und spezialisierter Medizin in Spitälern garantieren – bei Erhalt aller Standorte sowie Akut- und Notfallversorgung rund um die Uhr in allen Bezirken. Der Fokus auf Ambulanzen soll den stationären Bereich entlasten.

„Nur die Hülle bleibt“
SPÖ-Chef Max Lercher sah ein Wahlversprechen von Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) gebrochen, da von einigen Häusern „nur die Hülle übrig bleibt“. KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler ortete ein Armutszeugnis und eine „verantwortungslose Gesundheitspolitik“, während Grünen-Chefin Sandra Krautwaschl „Licht und Schatten“ sah. Entscheidend sei nun, ob die Menschen tatsächlich eine Verbesserung erlebten. Die NEOS befürchten eine Ausdünnung und einen Fleckerlteppich.

Lesen Sie auch:
Hunderte Menschen demonstrierten am Dienstag in Graz. 
Viel Kritik an Kunasek
Demo bei Eiseskälte: Steirer kämpfen um Spitäler
16.12.2025
Ein letzes Aufbäumen
15 Bürgermeister fordern jetzt Leitspital Stainach
10.12.2025

Besonders laut war zuletzt der Protest vom Forum Pro LKH Bad Aussee, das sich am Dienstag auf der Demo in Graz mit rund 500 Teilnehmern Luft machte. Sprecher Herbert Angerer kündigt gegenüber der „Krone“ eine Fortsetzung an: „Wir sind bereit, auch mit noch mehr Leuten nach Graz zu kommen!“ Vorerst setze man aber auf weitere Gespräche.

Porträt von Andreas Barth
Andreas Barth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
189.243 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
159.563 mal gelesen
Vorarlberg
ÖSV-Abfahrerinnen feiern Doppelsieg in St. Moritz
108.095 mal gelesen
Leonie Zegg war in St. Moritz vor allem im oberen Abschnitt eine Klasse für sich.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf