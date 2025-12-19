Gesundheitsplan beschlossen, der Widerstand bleibt

Genau genommen war es die Landes-Zielsteuerungskommission, die das Vorhaben einstimmig absegnete. Vorangegangen waren ein verworfener Plan A zum Leitspital in Stainach und Proteste gegen die geplanten Neuerungen in der Spitalslandschaft. Die finale Fassung des Plans, der nun mit 1. Jänner in Kraft tritt, enthält alle bekannten Eckpunkte, die leise Hoffnung von Opposition und lokalen Initiativen, dass einzelne „Giftzähne“ in letzter Sekunde gezogen werden könnten, hat sich nicht erfüllt.