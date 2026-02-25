Abzug der Orthopädie: Die Kosten bleiben unklar

In Deutschlandsberg ist kein Zubau für die Orthopädie notwendig, betonte Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) vor Kurzem im Landtag. Doch genaue Kostenrechnungen und Wirtschaftlichkeitsanalysen liegen nicht vor, kritisiert die „Plattform für ein lebenswertes Bad Radkersburg“ rund um Christian Neuhold. Sie hat eine Anfrage nach dem neuen Informationsfreiheitsgesetz an den Gesundheitsfonds gestellt. Bei der Frage nach den Kosten heißt es in den Antworten: „Dem Gesundheitsfonds liegen keine diesbezüglichen Aufzeichnungen vor.“