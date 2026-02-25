Abzug der Orthopädie: Die Kosten bleiben unklar

Der geplante Abzug der Orthopädie-Abteilung aus dem LKH Bad Radkersburg lässt in der Region die Wogen hochgehen. Eine Auskunft des Gesundheitsfonds beruhigt die Gemüter nicht: So können keine Kosten für die Verlagerung nach Deutschlandsberg genannt werden.
Der steirische Spitalsplan bis zum Jahr 2030 (RSG 2030) sorgt in zwei Regionen für Widerstand: im Ausseerland, wo im lokalen Spital die Chirurgie zugesperrt wird, und in Bad Radkersburg. In der Thermenstadt verliert das LKH die Abteilung für Orthopädie, diese wird nach Deutschlandsberg verlegt. Die Folge: Proteste, Demonstrationen, großer Ärger und Unverständnis.
In Deutschlandsberg ist kein Zubau für die Orthopädie notwendig, betonte Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) vor Kurzem im Landtag. Doch genaue Kostenrechnungen und Wirtschaftlichkeitsanalysen liegen nicht vor, kritisiert die „Plattform für ein lebenswertes Bad Radkersburg“ rund um Christian Neuhold. Sie hat eine Anfrage nach dem neuen Informationsfreiheitsgesetz an den Gesundheitsfonds gestellt. Bei der Frage nach den Kosten heißt es in den Antworten: „Dem Gesundheitsfonds liegen keine diesbezüglichen Aufzeichnungen vor.“
Für Neuhold ist das unverständlich: Wie könne eine Entscheidung mit solcher Tragweite ohne Kenntnis der Kosten getroffen werden? Er geht daher einen Schritt weiter und hat beim Landesverwaltungsgericht Rechtsmittel gegen die Antworten des Gesundheitsfonds eingebracht – nach Analyse durch „zwei erfahrene Verwaltungsjuristen“.
RSG kostete fast 200.000 Euro
Kritisch sieht Neuhold den RSG insgesamt. Dieser wurde nicht von der Gesundheitsabteilung des Landes, sondern von der Agentur Epig, die seit Langem für das Land in Gesundheitsfragen tätig ist, erstellt. Kosten dafür: 11.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) für eine Grobkonzeption im Jahr 2020 und 174.456 Euro (ohne Umsatzsteuer) im Erstellungszeitraum 2024 und 2025.
