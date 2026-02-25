Ozean-Pakt fernab der Meere beschlossen

Es ist ein Signal, das weit über die Alpenrepublik hinaus hallt: Österreich hat das internationale Hochseeschutzabkommen ratifiziert – getragen von einer breiten Parlamentsmehrheit und dem Druck von knapp einer halben Million Bürgerinnen und Bürgern. Umweltorganisationen wie Greenpeace sprechen von einem historischen Moment für den Artenschutz. Nur eine Partei, die FPÖ, stellte sich im Ausschuss quer, während alle anderen dem wachsenden öffentlichen Ruf nach Meeresschutz folgten. SPÖ-Umweltsprecherin Julia Herr, eine treibende Kraft dad weitwogende zu retten versteht das sinngemäße Argument der Freiheitlichen nicht, dass das gebirgige Österreich mit den Meeren nichts am Hut habe: „Die Ozeane sind das Lebenselexier des Planeten und damit auch der ganzen Menschheit!“