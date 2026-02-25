Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schutz der Meere

Ozean-Pakt fernab der Meere beschlossen

Klima
25.02.2026 12:16
Durch die Unterstützung von knapp einer halben Million Österreichern konnte das ...
Durch die Unterstützung von knapp einer halben Million Österreichern konnte das Hochseeschutzabkommen ratifiziert werden.(Bild: Mitja Kobal)
Porträt von Mark Perry
Porträt von Anna Kindlmann
Von Mark Perry und Anna Kindlmann

Hunderttausende hatten per Unterschriften dafür plädiert! Jetzt sagt das heimische Parlament ein quellklares „Ja“ zum Schutz der letzten wilden Meere.

0 Kommentare

Es ist ein Signal, das weit über die Alpenrepublik hinaus hallt: Österreich hat das internationale Hochseeschutzabkommen ratifiziert – getragen von einer breiten Parlamentsmehrheit und dem Druck von knapp einer halben Million Bürgerinnen und Bürgern. Umweltorganisationen wie Greenpeace sprechen von einem historischen Moment für den Artenschutz. Nur eine Partei, die FPÖ, stellte sich im Ausschuss quer, während alle anderen dem wachsenden öffentlichen Ruf nach Meeresschutz folgten. SPÖ-Umweltsprecherin Julia Herr, eine treibende Kraft dad weitwogende zu retten versteht das sinngemäße Argument der Freiheitlichen nicht, dass das gebirgige Österreich mit den Meeren nichts am Hut habe: „Die Ozeane sind das Lebenselexier des Planeten und damit auch der ganzen Menschheit!“

Zwei Jahrzehnte Kampf für die Hochsee
Für Aktivisten ist der Beschluss mehr als ein politischer Akt – er ist der vorläufige Höhepunkt einer jahrzehntelangen Kampagne. Weltweit unterschrieben Millionen Menschen Petitionen für den Schutz der Ozeane, hunderttausende davon in Österreich. Die Botschaft dahinter: Die Menschheit will nicht länger zusehen, wie die letzten unberührten Regionen des Planeten geplündert werden.

Die unsichtbare Krise unter Wasser
Die Hochsee gilt als größter Lebensraum der Erde – und zugleich als einer der schutzlosesten. Industrielle Fangflotten durchkämmen selbst abgelegene Gewässer, Beifang tötet unzählige Meerestiere, und der Wettlauf um Rohstoffe droht den Meeresboden in ein Bergbaugebiet zu verwandeln. Viele bestehende Schutzgebiete sind bisher kaum mehr als Linien auf Karten, weil zerstörerische Nutzung weiterhin erlaubt ist.

Der Countdown bis zur Entscheidung
Schon Ende März treffen Regierungsvertreter bei den Vereinten Nationen zusammen, um die konkrete Umsetzung des Abkommens zu verhandeln. Dort wird sich zeigen, ob die schöne Überschrift „Meeresschutz“ tatsächlich in harte Regeln übersetzt wird – oder ob wirtschaftliche Interessen erneut Schlupflöcher finden.

Was Umweltschützer fordern

  • Rasche Ausweisung großflächiger Schutzgebiete auf Hoher See
  • Verbot industrieller Fischerei in diesen Zonen
  • Strenge Kontrollen und Sanktionen bei Verstößen
  • International verbindliche Regeln für Tiefseebergbau und Lärmverschmutzung

Ziel ist ein globales Netz von Schutzgebieten, das bis 2030 mindestens 30 Prozent der Ozeane umfasst. Der Beschluss ist ein Hoffnungsschimmer – aber noch kein Sieg. Denn zwischen Unterschrift und Wirkung liegt ein Ozean voller politischer Hürden. Ob das Abkommen zum Wendepunkt für die Meere wird oder zum nächsten unerfüllten Umweltversprechen, entscheidet sich jetzt. Die Welt hat applaudiert. Nun muss sie liefern.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Klima
25.02.2026 12:16
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

US-Präsident Donald Trump stellte während seiner Rede zur Lage der Nation einen neuen Rekord ...
USA „größer, besser“
Trump-Lobeshymne auf sich, Kritik am Supreme Court
In München haben kürzlich Hunderte Passagierinnen und Passagiere eine ganze Nacht in Flugzeugen ...
Nacht in Flugzeugen
Lufthansa: „Haben Passagiere bestmöglich versorgt“
Video zeigt Sprengung
Staublawine hüllt Gondelbahn bei Weltcup-Piste ein
Von links: Biest-Darsteller Dominik Hees, Belle-Darstellerin Marlene Jubelius und Intendant ...
Cast steht fest
Musical „Die Schöne und das Biest“ kommt nach Wien
Schwertner in Kiew
Hilfe für Millionen Ukrainer überlebenswichtig
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
192.595 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
186.128 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Olympia
„Fast schon respektlos den Sportlern gegenüber“
134.916 mal gelesen
Ryan Cochran-Siegle, Franjo von Allmen und Marco Odermatt (v.l.n.r.) erhielten ihre ...
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
1229 mal kommentiert
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Niederösterreich
Betrunkener Afghane verfolgte Frau bis zur Polizei
1077 mal kommentiert
Selbst beim Polizeiposten blieb der 26-jährige Afghane mehr als nur hartnäckig.
Wien
„Wie kommt NÖ auf die Idee, mir Befehle zu geben?“
1050 mal kommentiert
Wien freut sich über ein neues Super-Labor. Die Fronten zwischen Gesundheitsstadtrat Hacker und ...
Mehr Klima
Schutz der Meere
Ozean-Pakt fernab der Meere beschlossen
„Milliardenrisiko“
NGO kritisiert Österreichs Klimapolitik scharf
Krone Plus Logo
Förderung in Hallein
100 Millionen Euro für Schnapsbrenner-Methode
Energieautonomie 2050
Windkraft erstmals im Energie-Fahrplan vorgesehen
Bund hat kein Geld
Im Tiroler Oberland ist Westbahn noch einspurig
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf