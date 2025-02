Verbotene Liebe am norwegischen Königshof

Immer wieder finden sich liebevoll platzierte Anspielungen auf zeitgleich in England stattfindende Ereignisse. Gleich in der ersten Szene erhält König Olav auf Schloss Windsor von der jungen Königin Elizabeth den Hosenbandorden. Später tauscht er sich mit der Queen Mum über die Sorgen um seinen Thronfolger aus, der wenig Interesse an Europas Prinzessinnen zeigt. Als die Nachricht eintrifft, dass Prinzessin Margaret den Fotografen Anthony Armstrong-Jones heiraten wird, reagiert er empört und lehnt eine Teilnahme an der Hochzeit entschieden ab.