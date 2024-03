Wichtige Verkehrsader und ein nationales Symbol

Als die ersten Pläne für den Karawankentunnel in den Siebzigern erstellt wurden, konnte sich wohl niemand in Slowenien die heutige Situation vorstellen: statt Tito-Diktatur Mitglied eines Staatenbunds bis an die Arktis. Die unabhängige Republik Slowenien und der Karawankentunnel sind gleich alt. Gut drei Wochen nach der Eröffnung am 1. Juni 1991 erklärte unser Nachbar seine Unabhängigkeit. „Früher teilte uns der Bergkamm, jetzt verbindet er uns“, erklärt Ministerpräsident Robert Golob beim Tunneldurchschlag für die Oströhre. „Wir überwinden damit Grenzen und helfen der Gesellschaft.“