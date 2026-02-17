Champions League
5:2! Gala on course for the round of 16 with victory over Juve
What a gala performance by Galatasaray Istanbul: The Turkish champions won the first leg of the round of 32 playoffs against Juventus Turin by a surprisingly clear 5:2 margin – and thus opened the door to the round of 16 wide!
The former team of Neo-Rapidler Yusuf Demir took an early lead through Gabriel Sara (15th minute), but Teun Koopmeiners turned the game around with a brace (16th and 32nd minutes) for Juventus.
After the break, Gala was immediately wide awake and goals from Noa Lang (46th minute) and Davinson Sanchez (60th minute) put the Turks back in the lead.
Yellow-red card against Juan David Cabal
Juve inadvertently increased their lead with a yellow-red card against Juan David Cabal (67th minute), who had only come on at half-time...
Galatasaray took full advantage of their numerical superiority, adding to their lead through Lang (75') and Bayern flop Sacha Boey (86') – and can now go into next week's second leg with their heads held high thanks to their comfortable lead.
