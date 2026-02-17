Half-time at the Olympics
Johannes Lamparter is well on course for a medal
Great starting position! Johannes Lamparter will start Tuesday's 10 km cross-country race in Tesero (1:45 p.m./live HERE on sportkrone.at ticker) in second place with good medal prospects.
The silver medalist from the normal hill landed at 136 meters on the large hill in Predazzo and is eight seconds behind jump winner Ryota Yamamoto. Lamparter has an eight- and 14-second lead over the strong Norwegians Andreas Skoglund and Jens Luraas Oftebro, respectively, which means that at least this trio will form a strong group in cross-country skiing.
"I'm very happy with my jump. It was exactly what I showed in training. It's a good starting position, but of course I know that Jens isn't far behind and he's one of the best," said Lamparter, giving his outlook on the cross-country race in Tesero on ORF. "But we'll fight for the medals and see what we can conjure up on the cross-country course."
Thomas Rettenegger messes up landing, brother falls short
The second-best Austrian was Thomas Rettenegger, who delivered the day's longest jump at 137 meters but messed up his landing. He will start the race in fourth place, 18 seconds behind. "My jump was great, but I messed up the landing – my own fault. It's not a bad starting position, everything is close together."
His brother Stefan only landed at 129 meters and is already somewhat behind in eleventh place, 1:08 minutes behind. "I'm not in the music at all, I'm in no man's land. That's not what I had in mind at all. It doesn't help anyway, I'll try to make sure I have a fast race."
This article has been automatically translated,
read the original article here.
