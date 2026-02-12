Dress mishap
Ouch! Evelyn Burdecki stumbles in her opera ball gown
Ouch, that looks painful! Before her big appearance at the opera ball, Evelyn Burdecki had a small but embarrassing mishap. The German TV blonde stumbled in her opulent dress and took a not-so-elegant tumble.
The mishap was captured on video shortly before the ball of balls, which Burdecki promptly shared with her fans on Instagram.
"I thought I had it under control"
"5 meters of perfection. You have to be able to carry a train," said the 37-year-old, taking her gown mishap with humor. She added, "And I really thought I had it under control."
Dress mishap before the ball
This wasn't the only mishap the TV blonde had to contend with before her very first visit to the opera ball. During the fitting shortly before the ball of balls, she was shocked to discover that the dress didn't fit!
But Burdecki took it in stride—and finally presented herself to the press on Thursday evening in an opulent creation by Alexis Fernandez. Let's just hope that the rest of the opera ball evening goes without further mishaps...
This article has been automatically translated,
read the original article here.
