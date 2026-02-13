Schauspielhaus Graz: Ein Denkmal für Annie Ernaux

Stellt sich hier etwa jemand auf die gleiche Stufe wie die große Annie Ernaux? Man könnte diesen Zugriff so missverstehen. Vielmehr geht es aber um das, was ihr Werk ausmacht: Dass aus Individuellem nämlich Universelles wird, dass aus einer Geschichte eines Mädchens, oder vielmehr aus der Reflexion und Erinnerung darüber, Weltliteratur wird. Dass es Geschichten wie diese wert sind, erzählt zu werden. Den Brief von Annie Ernaux – sei er nun echt oder nicht – hätte man dafür gar nicht vorlesen müssen.