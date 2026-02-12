Ganz Kärnten schreibt gemeinsam an einem Roman

Kollektiver Kärntenroman

Ein Jahr, in dem Texte, Verlage, Buchhandlungen, Bibliotheken, Lesezirkel sowie Autorinnen und Autoren aus Kärnten in den Fokus rücken. So ist ein außergewöhnliches Schreibexperiment geplant: Wer Ideen und Perspektiven zu unserem Bundesland einbringen will, ist eingeladen, an einem „kollektiven Kärntenroman“ mitzuschreiben. Ab 11. Februar ist die Teilnahme möglich, anmelden kann man sich per Mail: roman.kaernten@gmail.com.