Jahr der Literatur

Ganz Kärnten schreibt gemeinsam an einem Roman

Kärnten
12.02.2026 14:00
Im „Jahr der Literatur/leto literature“ soll Literatur erlebbar gemacht werden. Die Organisation ...
Im „Jahr der Literatur/leto literature" soll Literatur erlebbar gemacht werden. Die Organisation übernehmen Andreas Krištof und Christine Haupt-Stummer vom Kollektiv „section.a".(Bild: Handler Wolfgang)
Porträt von Clara Milena Steiner
Von Clara Milena Steiner

Zwei Schwerpunkte setzt das Kollektiv „section.a“ im heurigen Jahr der Literatur: Vernetzung und Versorgung mit Büchern.

0 Kommentare

Lesen Sie gefälligst! Lesen Sie gefälligst Literatur“, denkt Doris Moser jene Aufforderung weiter, die Literaturnobelpreisträger Peter Handke 2002 bei der Verleihung seines Ehrendoktorates an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt aussprach.

Ihr Beweggrund: Gemeinsam mit Dominik Srienc kuratiert sie das zwei- und mehrsprachige „Jahr der Literatur/leto literature“, das die beiden gestern im Klagenfurter Musilinstitut vorgestellt haben.

Kollektiver Kärntenroman
Ein Jahr, in dem Texte, Verlage, Buchhandlungen, Bibliotheken, Lesezirkel sowie Autorinnen und Autoren aus Kärnten in den Fokus rücken. So ist ein außergewöhnliches Schreibexperiment geplant: Wer Ideen und Perspektiven zu unserem Bundesland einbringen will, ist eingeladen, an einem „kollektiven Kärntenroman“ mitzuschreiben. Ab 11. Februar ist die Teilnahme möglich, anmelden kann man sich per Mail: roman.kaernten@gmail.com.

Ein Literaturmobil – darunter kann man sich ein Bücher-Pop-up vorstellen – soll durch Kärnten ziehen und bei Veranstaltungen, etwa den Literaturtagen in St. Veit im November, Publikum anziehen. Wichtig ist den Organisatoren die Vernetzung: Archiv, Literaturlandschaft sowie Überblick über Fördermöglichkeiten und Stipendien sollen ab April unter www.literatur-platforma.at entstehen.

Kärnten

