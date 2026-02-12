Ganz Kärnten schreibt gemeinsam an einem Roman

Zwei Schwerpunkte setzt das Kollektiv „section.a“ im heurigen Jahr der Literatur: Vernetzung und Versorgung mit Büchern.
Lesen Sie gefälligst! Lesen Sie gefälligst Literatur“, denkt Doris Moser jene Aufforderung weiter, die Literaturnobelpreisträger Peter Handke 2002 bei der Verleihung seines Ehrendoktorates an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt aussprach.
Ihr Beweggrund: Gemeinsam mit Dominik Srienc kuratiert sie das zwei- und mehrsprachige „Jahr der Literatur/leto literature“, das die beiden gestern im Klagenfurter Musilinstitut vorgestellt haben.
Kollektiver Kärntenroman
Ein Jahr, in dem Texte, Verlage, Buchhandlungen, Bibliotheken, Lesezirkel sowie Autorinnen und Autoren aus Kärnten in den Fokus rücken. So ist ein außergewöhnliches Schreibexperiment geplant: Wer Ideen und Perspektiven zu unserem Bundesland einbringen will, ist eingeladen, an einem „kollektiven Kärntenroman“ mitzuschreiben. Ab 11. Februar ist die Teilnahme möglich, anmelden kann man sich per Mail: roman.kaernten@gmail.com.
Ein Literaturmobil – darunter kann man sich ein Bücher-Pop-up vorstellen – soll durch Kärnten ziehen und bei Veranstaltungen, etwa den Literaturtagen in St. Veit im November, Publikum anziehen. Wichtig ist den Organisatoren die Vernetzung: Archiv, Literaturlandschaft sowie Überblick über Fördermöglichkeiten und Stipendien sollen ab April unter www.literatur-platforma.at entstehen.
