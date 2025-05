Mann in Indonesien überlebte Attacken einer Python

Der 63-Jährige war am Wochenende zusammen mit seinem Sohn und anderen Verwandten in einem Wald auf der Insel Sulawesi unterwegs gewesen, um Feuerholz zu sammeln. Aufgrund des hohen Grases in dem Gebiet sei die Schlange nicht zu sehen gewesen, berichtete die Nachrichtenseite Detik.com. Das Tier sich im Unterholz hinter niedrigen Ästen versteckt.