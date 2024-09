Nicholas Ofczarek mit Stichen in die Kulturblase

„Krone“: Wo war Ihre erste Begegnung mit der Literatur von Thomas Bernhard? In der Schule oder am Theater?

Nicholas Ofczarek: 1988 wurde ich durch den sogenannten Skandal von „Heldenplatz“ am Burgtheater auf ihn aufmerksam. Ich durfte damals die Aufführung auch sehen. Ich war noch Gymnasiast und verstand die Empörung offen gesagt nicht.