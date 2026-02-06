Im Kärntner Arbeitsmarkt geht es weiter bergauf

Positive Zeichen aus der Wirtschaft und der neue Wirtschaftsraum, der durch die Koralmbahn entstanden ist, sorgen für Zuversicht im Kärntner Arbeitsmarkt. Besonders positiv ist die Entwicklung seit 2016.
Mit einem Rückblick zum Ende der Lehman-Krise startet AMS-Geschäftsführer Peter Wedenig in die Jahresbilanz: „Seit 2016 hat der Kärntner Arbeitsmarkt stark aufgeholt. Früher waren wir lange Zeit weit vom Österreichschnitt entfernt.“
Deutlich mehr Beschäftigte im Vergleich zu 2016
So liegen wir mittlerweile mit einer Arbeitslosenquote von 7,5 Prozent im Vorjahr gleichauf. „Zusätzlich ist die Zahl der Beschäftigten um 6,5 Prozent auf 220.904 gestiegen“, erklärt der AMS-Chef. „Aber auch die Entwicklung nur im Vorjahr war durchaus positiv.“
Im Bundesvergleich verzeichnete Kärnten den geringsten Anstieg bei den Arbeitslosenzahlen – auch bei den besonders anspruchsvollen Gruppen. „Bei Langzeitarbeitslosen, Über-50-Jährigen und Unter-25-Jährigen liegen wir weit unter Österreich. Gerade auf die Jungen legen wir einen besonderen Fokus“, so Wedenig. 26,8 Millionen Euro, oder fast 40 Prozent des Budgets, flossen 2025 in Fördermaßnahmen für Unter-25-Jährige. „Heuer müssen wir mit weniger auskommen, konzentrieren uns aber weiter auf Qualifizierung.“
Kein Personalabbau und Trendwende
Auch in der Wirtschaft scheint sich die Stimmung zu bessern. „Bei den Betrieben hör ich eigentlich nichts von Personalabbau, eher umgekehrt“, erklärt der AMS-Chef. „Die leicht bessere Konjunktur merkt man auch bei der Warenherstellung und der Arbeitskräftevermittlung. Diese Bereiche hatten geschwächelt, sollten aber wieder anziehen.“
Hoffnung setzt Wedenig in die Koralmbahn: „Wir sehen mehr Chancen als Hürden, arbeiten verstärkt mit steirischen Kollegen zusammen, um den neuen Wirtschaftsraum zu nutzen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.