Im Kärntner Arbeitsmarkt geht es weiter bergauf

Im Bundesvergleich verzeichnete Kärnten den geringsten Anstieg bei den Arbeitslosenzahlen – auch bei den besonders anspruchsvollen Gruppen. „Bei Langzeitarbeitslosen, Über-50-Jährigen und Unter-25-Jährigen liegen wir weit unter Österreich. Gerade auf die Jungen legen wir einen besonderen Fokus“, so Wedenig. 26,8 Millionen Euro, oder fast 40 Prozent des Budgets, flossen 2025 in Fördermaßnahmen für Unter-25-Jährige. „Heuer müssen wir mit weniger auskommen, konzentrieren uns aber weiter auf Qualifizierung.“