Besser als Österreich

Im Kärntner Arbeitsmarkt geht es weiter bergauf

Kärnten
06.02.2026 14:00
AMS-Chef Peter Wedenig präsentierte die erfreuliche Jahresbilanz.
AMS-Chef Peter Wedenig präsentierte die erfreuliche Jahresbilanz.(Bild: Felix Justich)
Porträt von Felix Justich
Von Felix Justich

Positive Zeichen aus der Wirtschaft und der neue Wirtschaftsraum, der durch die Koralmbahn entstanden ist, sorgen für Zuversicht im Kärntner Arbeitsmarkt. Besonders positiv ist die Entwicklung seit 2016.

0 Kommentare

Mit einem Rückblick zum Ende der Lehman-Krise startet AMS-Geschäftsführer Peter Wedenig in die Jahresbilanz: „Seit 2016 hat der Kärntner Arbeitsmarkt stark aufgeholt. Früher waren wir lange Zeit weit vom Österreichschnitt entfernt.“

Deutlich mehr Beschäftigte im Vergleich zu 2016
So liegen wir mittlerweile mit einer Arbeitslosenquote von 7,5 Prozent im Vorjahr gleichauf. „Zusätzlich ist die Zahl der Beschäftigten um 6,5 Prozent auf 220.904 gestiegen“, erklärt der AMS-Chef. „Aber auch die Entwicklung nur im Vorjahr war durchaus positiv.“

Im Bundesvergleich verzeichnete Kärnten den geringsten Anstieg bei den Arbeitslosenzahlen – auch bei den besonders anspruchsvollen Gruppen. „Bei Langzeitarbeitslosen, Über-50-Jährigen und Unter-25-Jährigen liegen wir weit unter Österreich. Gerade auf die Jungen legen wir einen besonderen Fokus“, so Wedenig. 26,8 Millionen Euro, oder fast 40 Prozent des Budgets, flossen 2025 in Fördermaßnahmen für Unter-25-Jährige. „Heuer müssen wir mit weniger auskommen, konzentrieren uns aber weiter auf Qualifizierung.“

Lesen Sie auch:
Freie Fahrt: Patrick Kröll bei der Loktaufe am Wiener Hauptbahnhof.  
Krone Plus Logo
Silverstar Railways
Der große Unbekannte auf der Südbahn-Strecke
06.02.2026
Besser als Bundestrend
Minimale Zunahme bei Arbeitslosenzahlen in Kärnten
04.02.2026
Lehrlingsmesse 2026
Hier startet für viele Kärntner ihre Traumkarriere
29.01.2026

Kein Personalabbau und Trendwende
Auch in der Wirtschaft scheint sich die Stimmung zu bessern. „Bei den Betrieben hör ich eigentlich nichts von Personalabbau, eher umgekehrt“, erklärt der AMS-Chef. „Die leicht bessere Konjunktur merkt man auch bei der Warenherstellung und der Arbeitskräftevermittlung. Diese Bereiche hatten geschwächelt, sollten aber wieder anziehen.“

Hoffnung setzt Wedenig in die Koralmbahn: „Wir sehen mehr Chancen als Hürden, arbeiten verstärkt mit steirischen Kollegen zusammen, um den neuen Wirtschaftsraum zu nutzen.“

