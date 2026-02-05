Stefan Wallentich will das Bürgermeisteramt

Themen für den Wahlkampf gibt es genug

Thematisch gibt es in Parndorf einiges, das er aufgreifen möchte. So hat die sechstgrößten Gemeinde des Burgenlandes keine Pflegeeinrichtung für alte Menschen. Hier sieht er raschen Handlungsbedarf und hätte auch ein Grundstück, auf das man zugreifen könnte. Denn die Landesimmobilien Burgenland besitzen ein Grundstück gegenüber des neuen Veranstaltungszentrums. „Dort wäre der optimale Platz, um unsere ältere Generation in der Pflegeversorgung zukunftsfit zu machen,“ ist der Parndorfer überzeugt.

Ein weiteres heißes Eisen für ihn ist die Vergrößerung des Abfallzwischenlagers zwischen Parndorf und Neudorf. Laut Wallentich müsse man bei Vergrößerung mit 36.000 Fahrbewegungen jährlich mehr in der Gegend rechnen. „Das ist weder der Region noch den Bürgern zumutbar“, zeigt er sich kampfbereit.