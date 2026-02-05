"Needs to be reconsidered"
Automatically saved draft
Wild crash by ÖSV ace Daniel Hemetsberger! The Upper Austrian lost his helmet during the flight phase in the second training run for the Olympic downhill in Bormio and crashed into the safety nets.
"This shouldn't happen. It needs to be reconsidered," grumbled ORF expert Hans Knauß about the loose fit of the helmet.
Despite the violent impact, the all-clear was quickly given. Hemetsberger was able to get up without assistance and ski to the finish area on his own. The 34-year-old suffered only bloody abrasions on his face.
"Thank God I wasn't knocked out during the fall. I was able to ski down on my own. The impact with the goal was horrible," Hemetsberger told the "Krone" newspaper in the mixed zone. "Fortunately, the airbag deployed. My right foot is a little twisted and still hurts, but it should be fine."
"I don't care"
How did the helmet open? Hemetsberger: "I have no idea, but I don't care. With an impact like that, it can happen. I'm not criticizing anyone. But the mouth guard proved its worth, I bit down hard on it, otherwise I would have lost teeth again."
He continued: "It's annoying that I made exactly the same mistake as in Kitzbühel. You can make a mistake once, but twice the same one..."
Hemetsberger is now undergoing a medical check-up. However, nothing should stand in the way of him competing in the Olympic Games.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.