Besuch im Kindergarten

Wie fühlt es sich an, Pädagogin auf Zeit zu sein?

Wien
07.02.2026 11:00
(Bild: Eva Manhart)
Porträt von Lisa Schinagl
Von Lisa Schinagl

Viele Kindergärten sind in der Bundeshauptstadt weiter am Anschlag. Ein Lokalaugenschein zeigt, wie Betreuung aussehen kann, wenn es mehr Personal gibt. 

Es ist nicht überraschend, dass es an jenem Dienstagvormittag, als die „Krone“ zu Besuch in einem Kindergarten der St. Nikolausstiftung war, so ruhig ist. Es sind Semesterferien. Nur etwa die Hälfte der Kinder sind da.

Sie spielen mit Bauklötzen oder Brettspiele auf den Miniatur-Tischen, wie man sie noch aus der eigenen Kindheit kennt. Über ihnen baumeln Faschingsdekorationen.

Nicht immer laufen die Tage so harmonisch ab. Durch die Unterstützung von Olivia Hirt wird der Alltag für die Pädagogin und eine Assistentin, die die Gruppe normalerweise leiten, aber einfacher.

Die 31-Jährige kam nämlich durch das Programm „Teach for Austria“ im Jahr 2024 als Quereinsteigerin in den Kindergarten. Das Programm erstreckt sich über zwei Jahre. Im August muss Hirt den Kindergarten wieder verlassen.

Vom Bürojob in der Kindergarten
„Ich werde das auf jeden Fall vermissen“, sagt sie. Auch, wenn der Start herausfordernd war. Hirt war vorher im Nachhaltigkeitsbereich tätig. „Also ganz etwas anders“, erzählt sie.

Dazu kommt: In ihrer Gruppe haben 18 von 23 Kindern Deutsch nicht als Erstsprache. Als zusätzliche Kraft kann sie aber Kinder in Kleingruppen betreuen, was vor allem für die Sprachförderung wichtig sei. So können sie auch individuell gefördert werden.

Personalengpässe weiter Problem
“Eine Bereicherung“, sagt dazu Kindergarten-Leiterin Lisa Schlömmer. „Die Kinder werden herausfordernder“, weiß sie. Viele Kindergärten in Wien sind nach wie vor am Anschlag.

Bildungsstadträtin Bettina Emmerling (Neos) kündigte zuletzt an, die Elementarpädagogik für neue Berufsgruppen öffnen zu wollen. Pädagogen sollen zudem von administrativen Tätigkeiten befreit werden. Genaueres blieb sie aber schuldig.

