Carnival scandal
KKK costumes, Nazi code, and Hitler salutes at ball
Racist scandal! A group dressed in Ku Klux Klan costumes appeared at a carnival ball in Pongau (Salzburg) over the weekend. But that's not all: another group had Nazi symbols on their costumes.
In Pöham on Saturday, several young men between the ages of 20 and 30 appeared at a carnival event wearing the typical white robes and hoods of the racist Ku Klux Klan. The secret society is widespread in the southern states of the USA.
Expelled by security
The visitors are said to have been confronted by a costume jury member because they were participating in an award ceremony of all places. Security ejected the group, which also included a woman, from the ballroom.
A short time later, several young men appeared in prisoner costumes. According to witnesses, some of their orange suits had the prisoner numbers "SS88" on them, reported the Salzburger Nachrichten newspaper. This code originates from the neo-Nazi scene and stands for "Heil Hitler."
Charges loom
While security was being informed, they removed the adhesive tape. In addition, a young man who did not belong to either group is said to have given a Nazi salute. He had to leave the event, it was reported. The music association has announced its intention to report the visitors to the police.
