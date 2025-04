Signa wirft weitere Luxusimmobilie auf den Markt

Zentrale Säule im Signa-Kartenhaus

Die Signa Development AG hatte bereits Ende Dezember 2023 Insolvenz angemeldet, zuerst war ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung geplant gewesen. Das Oberlandesgericht Wien hatte allerdings im August 2024 einer Beschwerde der Republik Österreich recht gegeben und dem von den Gläubigern angenommenen Sanierungsplan eine Absage erteilt. Daraufhin wurde die Development, früher eine der zentralen Säulen in Benkos Signa-Kartenhaus, in den Konkurs geschickt.