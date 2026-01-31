Gregerl scores twice, Ilzer’s Hoffenheim confident

Hoffenheim confident against Union

In Sinsheim, Andrej Kramaric made it 1-0 in the 42nd minute from a penalty caused by Leopold Querfeld and added another three minutes later with a header. The game was decided shortly after the restart by an own goal from Diogo Leite (47'). The Berliners, for whom Querfeld played the whole game, only managed to make the result look better thanks to Rani Khedira (68'). Hoffenheim (with Alexander Prass from 83') have now won 11 of their last 14 league games.