„Krone“ berichtet live

Grazer Opernredoute 2026: Der Countdown läuft

Steiermark
31.01.2026 18:00
Die Generalprobe am Vormittag ist gelungen.
Die Generalprobe am Vormittag ist gelungen.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Am Samstagabend findet die steirische Ballsaison ihren fulminanten Höhepunkt: Die Grazer Opernredoute steht auf dem Programm – zum mittlerweile 25. Mal. Die „Krone“ begleitet Sie live durch den prunkvollen Abend.

„La Dolce Vita“ lautet das lebensfrohe Motto der heurigen Jubiläumsausgabe. Stars aus TV und Medien sind angesagt, von Nadja Bernhard und Armin Assinger über Gerda Rogers bis Heribert Kasper. Johann Lafer ist nicht nur Gast, sondern auch fürs Dessert zuständig.

Zahlen zur Opernredoute

  • Das Highlight der steirischen Ballsaison ist seit Tagen ausverkauft. Insgesamt 2500 Gäste finden in der Oper Platz.
  • 56 Debütantenpaare sind heuer dabei. Die Krönchen kommen von Designerin Eva Poleschinski und Juwelier Klaus Weikhard.
  • Die Veranstaltung hat sich zum Traditionsball entwickelt. Premiere war am 9. Jänner 1999 zum hundersten Geburtstag der Grazer Oper.
Der „Steirerkrone“-Liveticker zur Grazer Opernredoute:

Steirisch-slowenisches Tauwetter
Die Opernredoute wird heuer auch Bühne für Diplomatie. Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP) kommt mit dem slowenischen Botschafter Marko Štucin und Infineon-Managerin Sabine Herlitschka. Bernhard Kügler, ärztlicher Leiter der Privatklinik Leech und Honorarkonsul von Italien, lädt Botschafter Giovanni Pugliese und seine Gattin Debora Lepre, italienische Botschafterin bei den Vereinten Nationen in Wien, ein. Die Landesregierung wird durch Karlheinz Kornhäusl, Claudia Holzer und Hannes Amesbauer vertreten sein. Ex-Vizekanzler Werner Kogler hat sein Kommen ebenso zugesagt.

Landeshauptmann am Feuerwehrball
Auch abseits der Opernredoute tanzt die steirische Politik am Samstag auf mehreren Hochzeiten: Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) ist für den Feuerwehrball in Trofaiach angekündigt. Zum Marienstüberlball der Caritas werden neben Direktorin Nora Tödtling-Musenbichler auch Saubermacher Hans Roth und die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr erwartet. Die zieht dann weiter ins Volkshaus, wo die KPÖ ihre eigene Redoute veranstaltet.

