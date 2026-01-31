Grazer Opernredoute 2026: Der Countdown läuft

Steirisch-slowenisches Tauwetter

Die Opernredoute wird heuer auch Bühne für Diplomatie. Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP) kommt mit dem slowenischen Botschafter Marko Štucin und Infineon-Managerin Sabine Herlitschka. Bernhard Kügler, ärztlicher Leiter der Privatklinik Leech und Honorarkonsul von Italien, lädt Botschafter Giovanni Pugliese und seine Gattin Debora Lepre, italienische Botschafterin bei den Vereinten Nationen in Wien, ein. Die Landesregierung wird durch Karlheinz Kornhäusl, Claudia Holzer und Hannes Amesbauer vertreten sein. Ex-Vizekanzler Werner Kogler hat sein Kommen ebenso zugesagt.