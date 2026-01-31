Grazer Opernredoute 2026: Der Countdown läuft

Am Samstagabend findet die steirische Ballsaison ihren fulminanten Höhepunkt: Die Grazer Opernredoute steht auf dem Programm – zum mittlerweile 25. Mal. Die „Krone“ begleitet Sie live durch den prunkvollen Abend.
„La Dolce Vita“ lautet das lebensfrohe Motto der heurigen Jubiläumsausgabe. Stars aus TV und Medien sind angesagt, von Nadja Bernhard und Armin Assinger über Gerda Rogers bis Heribert Kasper. Johann Lafer ist nicht nur Gast, sondern auch fürs Dessert zuständig.
Steirisch-slowenisches Tauwetter
Die Opernredoute wird heuer auch Bühne für Diplomatie. Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP) kommt mit dem slowenischen Botschafter Marko Štucin und Infineon-Managerin Sabine Herlitschka. Bernhard Kügler, ärztlicher Leiter der Privatklinik Leech und Honorarkonsul von Italien, lädt Botschafter Giovanni Pugliese und seine Gattin Debora Lepre, italienische Botschafterin bei den Vereinten Nationen in Wien, ein. Die Landesregierung wird durch Karlheinz Kornhäusl, Claudia Holzer und Hannes Amesbauer vertreten sein. Ex-Vizekanzler Werner Kogler hat sein Kommen ebenso zugesagt.
Landeshauptmann am Feuerwehrball
Auch abseits der Opernredoute tanzt die steirische Politik am Samstag auf mehreren Hochzeiten: Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) ist für den Feuerwehrball in Trofaiach angekündigt. Zum Marienstüberlball der Caritas werden neben Direktorin Nora Tödtling-Musenbichler auch Saubermacher Hans Roth und die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr erwartet. Die zieht dann weiter ins Volkshaus, wo die KPÖ ihre eigene Redoute veranstaltet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.