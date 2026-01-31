Welche Promis bei der Opernredoute antanzen

Vor zwei Jahren schwärmte Richard Lugner noch vom schönsten Ballsaal der Steiermark, vergangenes Jahr gedachten sein Freund Heribert Kasper und Witwe Simone Lugner des Baulöwen. „Ich bin seit 23 Jahren dabei“, sagt „Mr. Ferrari“ Kasper, der auch heuer wieder von Lugner begleitet wird. „Simone war voriges Jahr total begeistert und freut sich schon sehr auf den Ball.“ In der Loge von John-Harris-Gründer Ernst Minar sollen heuer Moderator Armin Assinger und seine Frau Sandra Platz nehmen. Starkoch Johann Lafer wird nicht nur feiern, er hat für die Ballgäste auch ein Dessert nach dem Motto „La Dolce Vita“ kreiert.