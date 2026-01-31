Welche Promis bei der Opernredoute antanzen

Die Grazer Opernredoute feiert am Samstagabend mit einem ausverkauften Ball und italienischem „Dolce Vita“ ihr 25-jähriges Jubiläum. 2500 Gäste werden erwartet – und darunter werden wieder einige bekannte Gesichter sein.
Vor zwei Jahren schwärmte Richard Lugner noch vom schönsten Ballsaal der Steiermark, vergangenes Jahr gedachten sein Freund Heribert Kasper und Witwe Simone Lugner des Baulöwen. „Ich bin seit 23 Jahren dabei“, sagt „Mr. Ferrari“ Kasper, der auch heuer wieder von Lugner begleitet wird. „Simone war voriges Jahr total begeistert und freut sich schon sehr auf den Ball.“ In der Loge von John-Harris-Gründer Ernst Minar sollen heuer Moderator Armin Assinger und seine Frau Sandra Platz nehmen. Starkoch Johann Lafer wird nicht nur feiern, er hat für die Ballgäste auch ein Dessert nach dem Motto „La Dolce Vita“ kreiert.
Weiters angekündigt: Schlagersängerin Simone Stelzer, Astrologin Gerda Rogers, Moderatorin Nadja Bernhard, Ewald Pfleger (Opus) und Schick Sisters, Schauspielerin und die Conférencière 2025, Aglaia Szyszkowitz.
Kulturszene ist stark vertreten
Bühnen-Graz-Chef Bernhard Rinner hat heuer einen besonderen Anlass zum Feiern: Sein Sohn Valentin ist unter den Debütanten. Als Gast bringt Rinner Opernball-Organisatorin Maria Großbauer mit. Die steirische Kulturszene wird neben Hausherr und Opernintendant Ulrich Lenz auch durch Next-Liberty-Chef Michael Schilhan, Schauspielhaus-Intendantin Andrea Vilter und Bachmannpreisträgerin Nava Ebrahimi vertreten sein, die die Grazer Vizebürgermeisterin Judith Schwentner begleitet.
Bühne für die Diplomatie
Die Opernredoute wird heuer auch Bühne für Diplomatie. Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom kommt mit dem slowenischen Botschafter Marko Štucin und Infineon-Managerin Sabine Herlitschka. Bernhard Kügler, ärztlicher Leiter der Privatklinik Leech und Honorarkonsul von Italien, lädt Botschafter Giovanni Pugliese und seine Gattin Debora Lepre, italienische Botschafterin bei den Vereinten Nationen in Wien, ein. Die Landesregierung wird mit Karlheinz Kornhäusl, Claudia Holzer und Hannes Amesbauer dabei sein. Ex-Vizekanzler Werner Kogler hat sein Kommen ebenso zugesagt.
Kunasek beim Feuerwehrball
Übrigens: Wer nicht bei der Opernredoute ist, bleibt noch lange nicht zu Hause. Landeshauptmann Mario Kunasek ist für den Feuerwehrball in Trofaiach angekündigt. Zum Marienstüberlball der Caritas werden neben Direktorin Nora Tödtling-Musenbichler auch Saubermacher Hans Roth und die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr erwartet. Die zieht dann weiter ins Volkshaus, wo die KPÖ ihre eigene Redoute veranstaltet.
