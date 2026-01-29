Rastplätze auf S 7 gesperrt: Grüne fordern Prüfung

„Klarheit schaffen“

Nachdem zuletzt Meldungen bekannt wurden, wonach asbestbelasteter Streusplitt auch in anderen Bundesländern eingesetzt worden sein soll, legen die steirischen Grünen nun einen Gang nach: Kontrollsprecher Lambert Schönleitner bringt das Thema mit einer Dringlichen Anfrage in die nächste Landtagssitzung ein. Ziel ist es, „Klarheit darüber zu schaffen, ob und in welchem Ausmaß asbesthaltiges Material in der Steiermark in Verkehr gebracht oder verbaut“ worden sein könnte.