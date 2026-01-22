Neue Direktorin will die „Lust am Sehen wecken“

Sie will die Collection „verstärkt aus der Perspektive der Gegenwart sehen“, setzt auf den „Dialog zwischen den Werken und der Gegenwart. Und wir und erweitern die Sammlung. Ein namhafter Betrag“ – den sie allerdings verschweigt – „steht zur Verfügung.“ Verstärkt wird auch die „weibliche Position in Sammlung und Programm“.