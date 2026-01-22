Vorteilswelt
Neue Direktorin will die „Lust am Sehen wecken“

Kultur
22.01.2026 18:00
Verena Verena Kaspar-Eisert will die Horten Collection „verstärkt aus der Perspektive der ...
Verena Verena Kaspar-Eisert will die Horten Collection „verstärkt aus der Perspektive der Gegenwart sehen“.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von Dr. Karlheinz Roschitz
Von Dr. Karlheinz Roschitz

Die neue Direktorin Verena Kaspar-Eisert will in Hinkunft die Heidi Horten Collection zu „einem Ort der Freude“ machen. Ihr Ausstellungsprogramm startet sie Ende März mit der programmatischen Schau „Animalia“. 

0 Kommentare

Das Museum als Ort, der im Dialog mit der Öffentlichkeit Neugierde weckt! Als Ort der Freude!“ Das ist das Motto der neuen Chefin der Wiener Heidi Horten Colletion: Verena Kaspar-Eisert (45) übernahm am 1. November 2025 als Nachfolgerin Agnes Husslein-Arcos die künstlerisch-wissenschaftliche Leitung der Horten Collection. Nun kündigte sie „eine programmatische Neuausrichtung“ an.

Sie will die Collection „verstärkt aus der Perspektive der Gegenwart sehen“, setzt auf den „Dialog zwischen den Werken und der Gegenwart. Und wir und erweitern die Sammlung. Ein namhafter Betrag“ – den sie allerdings verschweigt – „steht zur Verfügung.“ Verstärkt wird auch die „weibliche Position in Sammlung und Programm“.

Ausstellungen

  • Animalia. Von Tieren und Menschen (27. März bis 30. August).
  • Gottfried Bechtold. Der Betonporsche. Skulptur, Filme & Fotos (29. April bis 11. Oktober).
  • Elisabeth von Samsonow. Großes Mädchen (17. September 2026 bis 28. Februar 2027)
  • To Shoe or Not To Shoe. Andy Warhol (20. Oktober bis 18. April 2027)

Es gibt neue Vermittlungsformate – etwa „Talk im Tea Room“ und ein Programm „Art Historian in Residence“, das Wissenschaftler jeweils für einen Monat nach Wien holt, die sich mit der Sammlung auseinanderzusetzen werden.

Ihr Ausstellungsprogramm startet am 27. März mit der Schau „Animalia. Von Tieren und Menschen“ (nach einer Idee Agnes Hussleins). Supergag der Schau: Wenn Sie am 18. April ihren Hund mitbringen, wird Alois Mosbacher ihn porträtieren.

