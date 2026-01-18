Krebsler Kapplsitzung mit Comeback und Abschied

Bald geht’s los, hinter den Kulissen wird bereits auf Hochtouren geprobt, gelacht und an den Pointen gefeilt. Mitten im bunten Faschingstreiben steht Emanuel Rom, 1. Präsident der Gilde, der gute – oder besser gesagt witzige – Geist der Krebsler: Darsteller, Regisseur, Texter, Webmaster und dazu noch der Mann, der auf der teils chaotischen Bühne den Überblick behält. Das Publikum darf sich einmal mehr auf ein amüsantes Programm freuen. „Wir haben ein großes Potpourri an Stücken, viele neue Nummern, da bleibt kein Auge trocken“, kündigt Rom an. Neben altbewährten „Klassikern“ bahnt sich eine spannende Überraschung an: „Oberpullendorf sucht den Superstar“, ganz ohne Poptitan Dieter Bohlen, aber mit viel Herz und noch mehr Humor! Ein Comeback feiert der musikalische Stammtisch, der ganze 15 Jahre von der Bildfläche verschwunden war. „Zu bekannten Melodien haben wir eigene Texte kreiert, politisch, pointiert und mit einem Augenzwinkern“, sagt Rom.