Gilde startet in ihr närrisches elftes Bühnenjahr

Seit Herbst erarbeitet die Gilde von Moosburg Nummern für fünf Faschingssitzungen. Vor allem das Männerballett trainiert viel... Und die Gilde wächst Jahr für Jahr.
Die Narrenzahl 11 begleitet die Moosburger Gilde: Am 11. 11. um 11.11 Uhr wurde der Fasching geweckt, am Freitag, 30. Jänner, feiern die Narren Premiere in ihrer 11. Bühnensaison!
Arbeit der Gilde, Vergnügen des Publikums
„Prinzenpaar haben wir keines, noch... Aber unser Männerballett kommt jedes Jahr gut an. Dafür proben wir immer ab Herbst mit einer Choreographin von einer Tanzschule. Das nehmen wir echt ernst, das muss schon mehr sein als nur im Tutu herumhüpfen“, so Obmann und Primoballerino Jürgen Kupper.
Politik kommt im Programm nicht als Schwerpunkt vor. „Wir haben beispielsweise eine Nummer im Baumarkt, einen Badewannenkauf. Und die Dorfratschn konsultiert einen Arzt – digital. Der Froschkönig wird mit einer Puppe gespielt. Eine Jagdnummer ist im Programm. Und wir haben unsere Band Gero live!“, verrät Kupper ein bisschen aus der Sitzung, die am Freitag Premiere feiert.
Immer mehr Narren in Moosburg
Die Gilde wächst Jahr für Jahr, heuer sind 37 Leute mit Leidenschaft dabei. Ab Herbst werden Ideen für Nummern gesammelt. „Da treffen wir uns immer auf einer Almhütte“, verrät Kupper. Dann schreiben sie Nummern, bauen Kulissen, besorgen Kostüme, proben, proben, proben... „Zur Generalprobe haben wir heuer Leute von den Altenwohnheimen und vom Demenzcafe eingeladen. Unserer Besucher hatte eine Freud‘ und wir beim Proben auch!“
Gespielt wird in der Mensa am Campus am 30. und 31. Jänner (19.59 Uhr), & am 1., 6., 7. Februar. Karten: www.moo-moo.at
