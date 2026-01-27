Gilde startet in ihr närrisches elftes Bühnenjahr

Arbeit der Gilde, Vergnügen des Publikums

„Prinzenpaar haben wir keines, noch... Aber unser Männerballett kommt jedes Jahr gut an. Dafür proben wir immer ab Herbst mit einer Choreographin von einer Tanzschule. Das nehmen wir echt ernst, das muss schon mehr sein als nur im Tutu herumhüpfen“, so Obmann und Primoballerino Jürgen Kupper.