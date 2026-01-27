Rohbau fing Feuer: Acht Wehren bei Dachstuhlbrand

Acht Feuerwehren – die FF Fürnitz, Gödersdorf, Siebenbrünn-Riegersdorf, Finkenstein, Latschach, Arnoldstein,Thörl-Maglern und Pöckau- standen mit etwa 80 Kräften im Einsatz. Wegen der starken Rauchentwicklung war die Brandbekämpfung ausschließlich mit Atemschutz möglich. Mit einer Drehleiter wurden die Atemschutztrupps aufs Dach gebracht.