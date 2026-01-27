Rohbau fing Feuer: Acht Wehren bei Dachstuhlbrand

Acht Feuerwehren rückten Dienstagmittag mit etwa 80 Einsatzkräften aus: In Fürnitz war das Dach eines Rohbaues in Brand geraten. Mit Drehleiter und Atemschutz bekämpften die Feuerwehrleute die Flammen.
Am Dienstag kurz nach 11 Uhr schrillten die Sirenen: Bei einem Wohnhausrohbau in Fürnitz war der Dachstuhl in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte aus – und alarmierte rasch weitere Wehren nach.
Acht Feuerwehren – die FF Fürnitz, Gödersdorf, Siebenbrünn-Riegersdorf, Finkenstein, Latschach, Arnoldstein,Thörl-Maglern und Pöckau- standen mit etwa 80 Kräften im Einsatz. Wegen der starken Rauchentwicklung war die Brandbekämpfung ausschließlich mit Atemschutz möglich. Mit einer Drehleiter wurden die Atemschutztrupps aufs Dach gebracht.
Löschwasser zu bekommen, war diesmal relativ einfach: über das örtliche Wasserleitungsnetz. Der Einsatz dürfte noch Stunden dauern, vermutete Einsatzleiter Michael Miggitsch gegen 13 Uhr.
Die Brandursache ist noch unklar.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.