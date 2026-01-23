Wahlwerbung der Roten sorgt für Wirbel in Gmünd

„Bewusste Wählertäuschung auf tiefstem Niveau!“

Darauf abgebildet: leistbare Wohnungen, Jugendzentrum, Platz zum Arbeiten, Ateliers, eine Strandpromenade. Für Faller ist das „bewusste Wählertäuschung auf tiefstem Niveau!“, wettert er in den sozialen Netzwerken. „All diese Projekte sollen in die Autobahnabfahrt, den Kreisverkehr, die Stadtzufahrt, das Fernwärmeheizwerk, das Lagerhaus, das Gewerbegebiet und der Einmündung eines Druckkraftwerks, das vom Land wohl bald genehmigt wird, eingebettet werden. Und das Ganze auf 1,3 Hektar. Viel Spaß beim Widmungsverfahren“, kommentiert Faller. „Präsentiert ohne Rücksicht auf die Besitzerfamilie der betroffenen Flächen? Das hat jetzt nichts mehr mit Wahlwerbung zu tun – das ist gezielte Manipulation und grenzt an Irreführung!“