Wahlwerbung der Roten sorgt für Wirbel in Gmünd

Die Künstlerstadt geht am 1. Februar in die Stichwahl – und das ist zu spüren! Denn eine Visualisierung in einer Wahlbroschüre der SPÖ lässt Mitstreiter Claus Faller aufhorchen.
Sylvia Petschar (SPÖ) und Claus Faller (LJJ) stehen, wie berichtet, kurz vor der Bürgermeister-Stichwahl, die am 1. Februar stattfinden und entscheiden wird, wer die Geschäfte der Gemeinde bis zur regulären Wahl 2027 leiten wird.
Die Nervosität ist deutlich zu spüren – auch der Wahlkampf. Denn aktuell reagiert Bürgermeisterkandidat Faller erbost auf die neue Wahlwerbung seiner Mitstreiterin. Es geht um eine Darstellung, die die Fläche zeigt, auf der das Wasserstoffprojekt – das seit Monaten für heftige Diskussionen sorgt – geplant ist.
„Bewusste Wählertäuschung auf tiefstem Niveau!“
Darauf abgebildet: leistbare Wohnungen, Jugendzentrum, Platz zum Arbeiten, Ateliers, eine Strandpromenade. Für Faller ist das „bewusste Wählertäuschung auf tiefstem Niveau!“, wettert er in den sozialen Netzwerken. „All diese Projekte sollen in die Autobahnabfahrt, den Kreisverkehr, die Stadtzufahrt, das Fernwärmeheizwerk, das Lagerhaus, das Gewerbegebiet und der Einmündung eines Druckkraftwerks, das vom Land wohl bald genehmigt wird, eingebettet werden. Und das Ganze auf 1,3 Hektar. Viel Spaß beim Widmungsverfahren“, kommentiert Faller. „Präsentiert ohne Rücksicht auf die Besitzerfamilie der betroffenen Flächen? Das hat jetzt nichts mehr mit Wahlwerbung zu tun – das ist gezielte Manipulation und grenzt an Irreführung!“
„Will damit zum Diskutieren anregen“
Doch Petschar stellt klar: „Das ist weder eine Manipulation noch Irreführung. Es ist eine Vision, was man in Gmünd alles machen kann! Dass das so – wie dargestellt – nicht kommt, ist logisch! Mit dieser überdimensionalen Darstellung auf jener Fläche, auf der ein umstrittenes Projekt geplant ist – wollen wir zum Diskutieren anregen und unsere Themen bildlich darstellen, was man dort alles umsetzen könnte, anstatt eines industriellen Wasserstoffzentrums, was vielen Leuten in der Region eh nicht passt!“, klärt sie auf.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.